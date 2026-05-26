Жительница Красноярска лишилась двух квартир из-за «кредитных спасателей»

С 2021 года фактический хозяин компании «Финстрит-Групп» придумал схему, как делать вид, что помогает людям получить кредит. На самом деле он втягивал их в кабальные займы под залог квартир, а теперь его будут судить. 26 мая об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.
По версии следствия, первой в ловушку попала жительница Красноярска. У женщины были большие долги, и она пришла в фирму за помощью. Ей пообещали выдать займ под залог недвижимости, а потом помочь взять нормальный банковский кредит на лучших условиях. Но на деле договоры составляли так, что расплатиться по ним было почти нереально. Долг специально раздували за счет платных услуг, которые навязывали клиенту. В августе 2021 года женщина подписала сначала один договор под залог своей квартиры, а потом второй — уже под залог двух квартир. Позже сумму долга увеличили, фирма подала в суд, а на торгах жилье купил подставной человек. В итоге обе квартиры продали, а потерпевшая лишилась девяти миллионов рублей.
По такой же схеме в июне 2022 года обманули еще одну женщину. Она тоже надеялась расплатиться по старым долгам. Ей посулили временно прикрыть платежи, а потом подправить кредитную историю. Но вместо этого клиентку уговорили взять заем под залог квартиры и снова навесили на нее долги.
Таким образом разных жителей города обманули почти на 18 миллиона рублей. Краевая прокуратура уже утвердила главе «Финстрит-Групп» обвинения в мошенничестве и в покушении на мошенничество. Только по одной из статей ему грозит до десяти лет лишения свободы.