Жительница Красноярска лишилась двух квартир из-за «кредитных спасателей»

По версии следствия, первой в ловушку попала жительница Красноярска. У женщины были большие долги, и она пришла в фирму за помощью. Ей пообещали выдать займ под залог недвижимости, а потом помочь взять нормальный банковский кредит на лучших условиях. Но на деле договоры составляли так, что расплатиться по ним было почти нереально. Долг специально раздували за счет платных услуг, которые навязывали клиенту. В августе 2021 года женщина подписала сначала один договор под залог своей квартиры, а потом второй — уже под залог двух квартир. Позже сумму долга увеличили, фирма подала в суд, а на торгах жилье купил подставной человек. В итоге обе квартиры продали, а потерпевшая лишилась девяти миллионов рублей.