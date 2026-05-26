Разбился после матча. В страшном ДТП с питбайком погиб 13-летний футболист

«Никита был активным, иногда даже чересчур, как это и бывает у детей», — вспоминает в беседе с rostov.aif.ru учитель истории Галина Самсонова.
Казалось, вся жизнь 13-летнего Никиты П. впереди: рядом верные друзья, сердце принадлежит футболу. Знакомые уверены — его ждало большое спортивное будущее. Но судьба распорядилась иначе. Иномарка, пытаясь обогнать других на нерегулируемом пешеходном переходе, вылетела на встречку и протаранила ехавший впереди питбайк. Водитель двухколёсного транспорта получил травмы, но выжил. А вот Никита погиб на месте. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Был звездой поля.
«Он был хорошим футболистом и добивался серьёзных результатов. Я преподавала даже у его мамы Рузанны — славная ученица, которая передала своему сыну такие же качества. Хочется пожелать родителям пережить это горе», — продолжает рассказывать rostov.aif.ru Галина Самсонова.
Те, кто знал Никиту близко, вспоминают его как настоящего фаната футбола. Он был капитаном команды и настоящей звездой поля: регулярно привозил домой кубки с турниров, нередко удостаивался титулов «Лучший защитник» или «Игрок турнира».
«Наши дети и мы никогда не забудем его красивую улыбку и душу!» — с болью и тоской говорит Жанна Хроменко, мама одного из друзей Никиты.
Талант футболиста ценили так высоко, что соперники часто приглашали парня в свои составы в качестве усиления.
«Никита пришёл на тренировку в семь лет, и я сразу начал его называть Арсеном — в честь дяди. Он всегда был настоящим бойцом, который бился на поле за свою команду и за свой город. Он был отличным футболистом и отличным сыном, братом, другом», — рассказал в соцсетях тренер футбольного клуба Иосиф Богдасаров.
По его словам, в тот ужасный день парень отыграл матч, а через три часа наставник получил жуткое сообщение от другого воспитанника: «Арсен разбился».
«Это шок, большая несправедливость, такого не должно быть», — уверен тренер.
Смертельная авария, унёсшая жизнь Никиты, произошла на трассе, граничащей с Ростовской областью на востоке ДНР, вблизи посёлка Кутейниково. Как сообщили в службе автомобильных дорог Донбасса, автомобиль «Хонда» пошёл на обгон в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода и выехал на встречную полосу, где столкнулся с едущим впереди питбайком. За рулём мини-мотоцикла был 16-летний водитель, а Никита сидел сзади.
Удар был настолько сильным, что жизнь пассажира оборвалась мгновенно. Водитель получил телесные повреждения.
«Выражаем глубочайшие соболезнования семье Никиты, родным и близким. В эти тяжёлые дни мы разделяем вашу боль утраты и скорбим вместе с вами. Память о нём навсегда останется в сердцах его учителей и учащихся школы», — выражают сочувствие педагоги и одноклассники парня.
Спасёт «черепаха».
Следует подчеркнуть, что мопедами и мотоциклами на дорогах общего пользования можно управлять не раньше 16 лет. Кроссовые мотоциклы и питбайки необходимо использовать только на специализированных трассах и исключительно для занятий мотоспортом.
Добавим, что за управление несовершеннолетним мопедом, мотоциклом, питбайком, квадроциклом или автомобилем без прав, предусмотрены штрафы в размере от 5 до 15 тыс. рублей.
«Передача управления ребёнку родителями транспортного средства является правонарушением. Движение на питбайках по дорогам общего пользования запрещено. Игнорирование правил может привести к трагическим последствиям», — подчёркивают в Госавтоинспекции Ростовской области.
Какие ещё правила безопасности могут спасти жизнь юному водителю? Этот вопрос rostov.aif.ru задал байкеру Анатолию Горелову, в кругу соратников известному как «Компас», который за рулём «железного коня» провел многие годы.
«Заканчивается учебный год, совсем скоро детей на питбайках станет куда больше. Родителям следует помнить, что это всё же спортинвентарь, ему не место на дороге. Куда лучшим подарком будет отправка ребёнка в мотошколу, где обучат, расскажут и покажут, как ездить правильно. А самим ребятам рекомендую не стесняться подходить к другим мотоциклистам и интересоваться, как делать всё правильно», — дал совет собеседник редакции.
По словам опытного водителя питбайка Ивана Красова, от беды подростков может уберечь грамотная экипировка.
«Обязателен шлем, а также очки или маска, чтобы в глаза ничего не прилетело и не потерялся контроль над трассой. Под шлем — подшлемник, это и удобнее, и гигиеничнее. Дальше закрытая одежда: в идеале комбинезон со встроенной защитой, но можно и спортивную форму отдельно дополнить “черепахой”, наколенниками, налокотниками. Главное — никакой открытых участков: при падении штаны и куртка спасут от ссадин, а если упал в поле — ещё и от комаров, клещей и веток. Перчатки с защитой уберегут ладони и пальцы, а высокие плотные ботинки зафиксируют голеностоп и дадут чёткий контроль над педалями. Летом, если жарко, можно добавить охлаждающее термобельё», — рассказал rostov.aif.ru Иван Красов.
Он добавил, что для того, чтобы выехать на трассу, сначала следует отработать навыки вождения на специальной площадке. Если водитель держит равновесие на велосипеде, то с питбайком проблем не будет, но важно привыкнуть к передачам и габаритам.
«Везде — в поле, на треке, у леса — смотри по сторонам, пропускай пешеходов и новичков, на пересечениях останавливайся и договаривайся, кто первый. Не гони в первый день, не прыгай с трамплина без подготовки и не выезжай на дороги общего пользования: питбайк для бездорожья, там он устойчивее. И последнее — учите жесты: поднятая рука — стоп, рука в сторону — поворот, ладонь вниз — сбавить темп», — подвёл итог опытный водитель.