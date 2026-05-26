Жителя Воронежской области отправили в колонию за комментарий об атаке БПЛА

Второй Западный окружной военный суд приговорил 35-летнего жителя Воронежской области к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в понедельник, 25 мая.
В мае 2023 года мужчина в одной из социальных сетей разместил комментарий, содержащий оправдание атаки беспилотников на российские регионы.
Воронежца признали виновным в публичном оправдании терроризма. Помимо лишения свободы, ему запретили два года администрировать сайты.
