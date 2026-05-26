Кубанский студент спас девочку, тонувшую в горной реке

Воскресный отдых на природе для третьекурсника строительного факультета армавирского филиала КубГТУ Сергея Лимаренко и его спутницы Виолетты едва не закончился трагедией, однако благодаря решительным действиям молодого человека пятнадцатилетняя девочка, приехавшая на берег реки с друзьями, осталась жива.
В погожий майский день компания молодых людей отправилась на рыбалку в отдаленное место на реке Уруп в окрестностях поселка Дивное Успенского района. Идиллию солнечного дня нарушили пронзительные крики о помощи, доносившиеся из воды. В реке находился ребенок, который уже не боролся со стихией, а безвольно покачивался на поверхности, периодически уходя под воду.
Несмотря на ледяную воду и сильное течение, студент без раздумий бросился в реку. Преодолев сопротивление потока, парень сумел добраться до теряющей сознание школьницы и, крепко удерживая ее, начал из последних сил грести к берегу, где их уже ждали перепуганные друзья девочки, приехавшие на пикник.
Вытащив ребенка на сушу, Сергей обнаружил, что пострадавшая не дышит. Не теряя ни секунды до прибытия медиков, он провел серию мероприятий по сердечно-легочной реанимации, включая непрямой массаж сердца. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали у девочки отек легких и отметили, что ее жизнь висела на волоске, а спасение стало возможным исключительно благодаря оперативности и грамотным действиям 20-летнего парня.
Сейчас состояние школьницы стабилизировалось, она идет на поправку. Сергей Лимаренко, который совмещает учебу с активной общественной деятельностью, показал себя скромным героем, совершившим настоящий подвиг, сообщает «КП-Кубань».
