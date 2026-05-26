В зону исчезновения семьи Усольцевых направили операторов БПЛА

Территорию в красноярской тайге, где пропала семья Усольцевых, обследовали с помощью беспилотников, сообщила «РГ» официальный представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
Во время нового этапа поисковой операции в состав группы вошли оператор БПЛА, аналитик и картограф. Беспилотники запустили для обследования территории с воздуха.
Специализированная беспилотная авиация способна сделать фото возможного маршрута Усольцевых. Этот массив информации может дать поисковикам новые ориентиры для поиска.
Пока поисковой группе не удалось выйти на след пропавшей семьи.