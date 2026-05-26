Блогера Ульянова окончательно обвинили в вымогательстве

Расследование уголовного дела, фигурантом которого стал блогер, общественник и правозащитник Алексей Ульянов, завершено в Волгограде. Подозреваемый в нескольких эпизодах вымогательства скоро предстанет перед судом. По данным следствия, он требовал от отдельных обеспеченных жителей региона и руководителей организаций суммы от 100 тысяч до 6 млн рублей за нераспространение порочащих их сведений.
Сам Ульянов своей вины не признает и настаивает, что денег не вымогал, а разве что оказывал платные информационные услуги. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».
Общее дело: задержание блогера связали с арестом автора ТГ-канала.
О задержании популярного в Волгоградской области блогера Алексея Ульянова стало известно 2 декабря 2025 года. Его супруга сообщала, что в их жилье на улице Шекснинской проводился обыск, ее мужа увезли правоохранители, связаться с ним она не может. И больше всего переживала по поводу того, что он не сможет посетить с давно запланированным визитом город Курган, куда отправляются представители местного казачества.
В анонимных ТГ-каналах сразу же связали происходящее с ранее случившимся задержанием журналиста и политолога, администратора канала «Остров свободы» Михаила Серенко. Ему вменяли целый букет статей — от вымогательства до распространения порнографии и реабилитации фашизма.
3 декабря волгоградский следком сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Ульянова. Его жена Елена Ульянова, прокомментировала: «Мы люди честные, Виллу на Канарах не покупали, скрывать нам нечего».
Следствие придерживалось иного мнения. В СУ СК по Волгоградской области сообщали, что мужчина действовал не один, а вместе с сообщниками, требуя немалые суммы — от 100 тысяч до 6 млн рублей — за нераспространение компрометирующей информации.
Блогера заключили под стражу.
В беде не поддержали: фигуранта оставили в СИЗО до начала процесса.
Пару месяцев спустя Ульянов обратился с письмом к своим единомышленникам-волонтерам, с которыми не раз доставлял гуманитарный груз в зону СВО. Он просил о помощи: «Меня заставляют признаться в том, чего я не совершал. Инкриминируют вымогательство, совершенное пять лет назад. Говорят, что посадят и меня, и жену, а наших четверых детей отдадут в детдом».
Общественник призывал своих сторонников записать видео, чтобы спасти его семью. Но, похоже, те, кто был с блогером в его хорошие временя, не оказалось рядом, когда он попал в беду. А может быть, они поверили словам недоброжелателей, которые распространяли в анонимных ТГ-каналах информацию о том, что Ульянов всегда был человеком с сомнительной репутацией и «сливал» протесты, которые сам же организовывал.
Как бы то ни было, волгоградец остается в СИЗО — суд накануне продлил ему срок заключения под стражей до 1 июня.
В волгоградском следкоме уточняют: расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, завершено. Фигуранту предъявлено окончательное обвинение. Он скоро предстанет перед судом.
«В качестве обеспечительных мер на его имущество фигуранта следователями наложен арест на сумму более 2 млн рублей», — уточняет представитель следственного ведомства Ирина Багрова.