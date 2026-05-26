В Самарской области КамАЗ врезался в тягач на трассе М-5

В Самарской области водитель грузовика пострадал в ДТП на трассе М-5 «Урал».

Источник: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области 64-летний водитель КамАЗа врезался в стоящий грузовой тягач на 1170 км трассы М-5 «Урал». Авария произошла в Камышлинском районе в 16:45 на участке дороги в сторону Уфы. В результате пострадал 51-летний мужчина, который находился за рулем тягача. Его доставили в больницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель КамАЗа не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением», — уточнили в ведомстве.

По данным полиции, тягач JH6 с полуприцепом Cargoline остановился из-за дорожных работ. В этот момент в него врезался двигавшийся сзади грузовик. По факту происшествия проводится проверка.