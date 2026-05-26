В Красноярском крае стая собак напала на женщину-сторожа детсада

26 мая в городе Назарово завели уголовное дело о халатности после нападения бездомных собак на сотрудницу детсада. Напомним, эта статья предусматривает разные наказания на усмотрение суда: от исправительных работ до года до крупного штрафа. Подробностями поделились в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.
Все произошло на территории дошкольного учреждения, где пострадавшая женщина работает сторожем. Данных о ее состоянии пока нет. Информация о случившемся попала в правоохранительные органы из соцсетей.
Сейчас следователи выясняют подробности инцидента. Также они проверят, как выполняли свои обязанности чиновники из местной администрации. Кроме этого, будет дана оценка работе ответственных за отлов бродячих животных и за их содержание.