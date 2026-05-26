Нижегородскому мажору, попавшему в ДТП, избрали меру пресечения

Сергею Корнилову, попавшем в ДТП на Mercedes-Benz SL, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом из зала суда сообщает собственный корреспондент «Российской газеты» в Нижнем Новгороде.
20 мая водитель желтого кабриолета Mercedes-Benz SL не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил иномарку Kia. От удара вторую машину развернуло, после чего она врезалась в Nissan. Сам кабриолет, потеряв колеса, вылетел на бордюр и повредил его. В результате происшествия никто не пострадал, но машины получили механические повреждения.
После аварии молодой человек не раскаялся в содеянном, нагло смеялся, позировал с колесом на камеру, записывал видео, в котором называл подписчиков нищетой и говорил, что купит новую машину, а за аварию ему ничего не будет.
Ситуация вызвала общественный резонанс. Автоюрист Сергей Кузин, комментируя случившееся, пояснил, что вопрос наказания зависит от жесткости полиции. После этого правоохранители собрали видео с камер наблюдения и завели на нижегородского мажора дело по статье об опасном вождении. Молодого человека задержали вечером 24 мая.
В суде на вопросы журналистов Корнилов молчал. Председательствующему он рассказал о своих хронических заболеваниях. Оказалось, что у Корнилова астма, из-за которой у него ограниченная годность от службы в армии.
Также он сообщил, что живет с больной мамой, у которой сахарный диабет, и является студентом третьего курса Российской академии правосудия имени Лебедева.
Следствие настаивало об избрании Корнилову меры пресечения в виде запрета определенных действий: выходить с 21:00 из дома, пользоваться интернетом и телефоном, общаться со свидетелем и управлять автомобилем сроком на 2 месяца — до 24 июля включительно.
Также представитель следствия сообщил, что Корнилов признал вину и раскаялся в содеянном. Судья, зачитывая материалы, уточнил, что нижегородец согласен полностью возместить ущерб потерпевшим в ДТП. Также в протоколах, которые огласил председательствующий, говорилось о том, что основанием для задержания стало то, что Корнилов пытался скрыться от следственных органов. Кроме того, стало известно, что в его жилище был проведен обыск.
В итоге судья удовлетворил ходатайство следствия. До 23 июля включительно Корнилов будет находиться под запретом определенных действий, при этом его освободили из-под стражи прямо в зале суда.