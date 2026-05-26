В Джубге обвалилась часть набережной

Часть набережной обвалилась в Джубге после прошедших утром 26 мая дождей. Очевидец снял видео, на котором видно участок без ограды протяженностью около 100 метров.
Также местные жители высказали опасение, что с гор может сойти сель после того, как бурные потоки воды превратили улицы в реки.
Официальных комментариев по поводу ситуации в Джубге еще нет.
Ранее «Югополис» сообщал, что в Архипо-Осиповке ввели локальный режим ЧС после прошедшего ливня. Шедшая с гор вода затопила улицы в поселке и придомовые территории. К месту происшествия вызвали МЧС.
В поселке Тешепс вода переливала через федеральную трассу М-4 «Дон». Но быстро сошла. Сейчас проезд по дороге открыт.
