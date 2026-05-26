В Красноярске младшего сына застройщика Владимира Егорова отправили в колонию

Три года колонии общего режима и 800 тысяч рублей штрафа получил бывший гендиректор красноярской компании «КДСК» Антон Егоров — младший сын скандального бизнесмена и директора СК «Сибиряк» Владимира Егорова. По версии краевой прокуратуры, родственник застройщика похитил 98 миллионов рублей при модернизации асфальтобетонного завода.
Напомним, молодого человека задержали осенью 2024 года в Новосибирской области при попытке пересечь границу с Казахстаном. Против него завели уголовное дело о мошенничестве.
По версии следствия, зимой 2022 года Антон Егоров, будучи директором дорожно-строительной компании «КДСК», заключил договор с руководством завода на разработку проектной документации и модернизацию предприятия.
Работы должны были выполнить в рамках нацпроекта «Экология». Завод планировал купить две установки SANY, 63 стальных резервуара, а также провести проектные, демонтажные, монтажные и пусконаладочные работы. Выполнить весь этот комплекс вызвался генеральный директор «КДСК».
Егоров уверял, что у него есть и персонал, и техника, а при необходимости можно привлечь ресурсы СК «Сибиряк».
Однако подрядчик к работам так и не приступил. Чтобы не сорвать проект, заводу пришлось своими силами проводить модернизацию.
В надзорном ведомстве добавили, что весь ущерб к моменту рассмотрения дела возместили.