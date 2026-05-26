В Прикамье ликвидировали три лесных пожара на площади более 3 гектаров

На территории пермского края с 22 по 25 мая горел лес в Косинском, Закамском и Колвинском лесничествах. Лесные пожары ликвидировали на площади более 3 га.
В Косинском лесничестве лесной пожар на площади 0,25 га зафиксировали 22 мая. Через два дня, 24 мая, в Закамском лесничестве горели 3 га леса, в Колвинском лесничестве — 0,01 га.
Лесные пожары оперативно ликвидировали в первые сутки. Для их ликвидации привлекли 39 человек и 23 единицы техники.
По данным краевого Минприроды, с начала пожароопасного сезона на территории региона произошло 12 лесных пожаров на площади 7,13 га.
Ранее в сводках краевого ведомства числился лесной пожар 13 мая в Гайнском округе. По запросу «КП-Пермь» уточнили площадь его возгорания. После контрольного замера уточненная площадь пожара из первоначально оцененных 12,6 га составила 0,12 га лесного фонда. Остальные 12,48 га относятся к землям иных категорий.