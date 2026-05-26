Пожар на площади 800 кв. м произошел на складе в Оренбургской области

В Орске Оренбургской области сотрудники МЧС ликвидируют крупное возгорание на складе вторичного сырья. Площадь пожара достигла 800 квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС России.
Инцидент произошел на улице Подгорной. По прибытии первых расчетов выяснилось, что огонь охватил не только само складское помещение, но и скопившийся на открытой территории мусор.
В тушении задействованы около 40 человек личного состава и 16 единиц спецтехники. Из-за масштабов возгорания к месту происшествия также направлен специальный пожарный поезд.
