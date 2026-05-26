75-летняя женщина погибла в пожаре в Самарской области 26 мая

26 мая в Самарской области произошел смертельный пожар. В населенном пункте Березовка Шигонского района загорелся частный дом на улице Советской, об этом стало известно в 01.54, сообщили в МЧС Самарской области.
«В результате пожара погибла 75-летняя женщина», — уточнила пресс-служба ведомства.
Огонь охватил 120 квадратных метров, дом сгорел полностью. Пожар потушили в 03.48. На месте ЧП работали 20 пожарных-спасателей при поддержке семи единиц техники. В причинах пожара разбираются дознаватели.
Ранее в Самаре загорелся ангар по переработке древесины на улице Калинина.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше