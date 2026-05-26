75-летняя женщина погибла в пожаре в Самарской области 26 мая

Смертельный пожар произошел в Шигонском районе.

Источник: МЧС РФ

26 мая в Самарской области произошел смертельный пожар. В населенном пункте Березовка Шигонского района загорелся частный дом на улице Советской, об этом стало известно в 01.54, сообщили в МЧС Самарской области.

«В результате пожара погибла 75-летняя женщина», — уточнила пресс-служба ведомства.

Огонь охватил 120 квадратных метров, дом сгорел полностью. Пожар потушили в 03.48. На месте ЧП работали 20 пожарных-спасателей при поддержке семи единиц техники. В причинах пожара разбираются дознаватели.

Ранее в Самаре загорелся ангар по переработке древесины на улице Калинина.

