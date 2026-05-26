Как от Москвы до Орла: «РГ» узнала о масштабах поисков Усольцевых

Общий трек беспилотников, работающих в зоне поиска семьи Усольцевых в красноярской тайге, составил 380 километров — это сопоставимо с расстоянием от Москвы до Орла, сообщили «РГ» участники операции.

По словам официального представителя поискового отряда «ЛизаАлерт» Серафимы Чооду, сейчас в числе приоритетных направлений поиска семьи — зоны, которые в течение долгих месяцев были заснежены.

Даже сейчас в ряде секторов поиска высота снежного покрова сопоставима с человеческим ростом, что существенно осложняет операцию.

Как нам объяснила Серафима Чооду, поиски Усольцевых идут по заявке СК. Но это не массовый активный выезд на место. «Работала автономная группа поисковиков: координатор, связист, оператор БПЛА, аналитик и картограф», — отметила наша собеседница.

Пока поисковой группе не удалось выйти на след пропавшей семьи.

Напомним, что Сергей Усольцев со своей женой Ириной и 5-летней дочерью исчезли во время турпохода в Красноярском крае осенью прошлого года. Недавно их поиски вновь возобновили.

