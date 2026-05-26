Под Омском 6-летний мальчик на электросамокате врезался в автобус

В Полтавском районе Омской области зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя электросамоката. Ребенку, вставшему на СИМ, всего 6 лет.
Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, сигнал об аварии поступил в дежурную часть местного отдела полиции сегодня, 26 мая, около 15:20. Инцидент произошел в селе Ольгино на перекрестке улиц Советская и Гагарина.
Предварительно установлено, что 6-летний ребенок 2020, управляя электросамокатом, врезался в автобус марки «ПАЗ». За рулем автобуса находился 64-летний мужчина. В момент столкновения в салоне не было пассажиров.
В результате происшествия юному участнику движения потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства, приведшие к столкновению, а также точная степень тяжести полученных травм выясняются в рамках проводимой проверки. По окончании всех мероприятий будут сделаны окончательные выводы о причинах случившегося.