Сыну Сергея Корнилова запретили садиться за руль после ДТП на Похвалинском съезде

Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении 21-летнего нижегородца, по вине которого произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Напомним, что в минувшую среду, 20 мая, водитель «Мерседеса» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Киа» на Похвалинском съезде. От удара «Киа» развернуло, и машина столкнулась с автомобилем Nissan. К счастью, обошлось без пострадавших.
Позднее выяснилось, что за рулем «Мерседеса» находился сын известного бизнесмена Сергея Корнилова (бывший глава ГК «Луидор» умер в августе 2024 года).
В рамках возбужденного уголовного дела суд запретил Корнилову-младшему выходить ночью из дома, посещать рестораны и бары с наличием в них алкогольной продукции, использовать средства связи и выходить в интернет, общаться со свидетелями, а также управлять автомобилем и иными транспортными средствами.
