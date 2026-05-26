Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сыну Сергея Корнилова запретили садиться за руль после ДТП на Похвалинском съезде

Авария произошла на прошлой неделе, в разгар дня.

Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении 21-летнего нижегородца, по вине которого произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, что в минувшую среду, 20 мая, водитель «Мерседеса» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Киа» на Похвалинском съезде. От удара «Киа» развернуло, и машина столкнулась с автомобилем Nissan. К счастью, обошлось без пострадавших.

Позднее выяснилось, что за рулем «Мерседеса» находился сын известного бизнесмена Сергея Корнилова (бывший глава ГК «Луидор» умер в августе 2024 года).

В рамках возбужденного уголовного дела суд запретил Корнилову-младшему выходить ночью из дома, посещать рестораны и бары с наличием в них алкогольной продукции, использовать средства связи и выходить в интернет, общаться со свидетелями, а также управлять автомобилем и иными транспортными средствами.

Ранее мы писали, что виновника резонансного ДТП на Похвалинском съезде могут лишить водительских прав.