18 участников банды осудили за незаконную миграцию в Нижнем Новгороде

Приговор 18 участникам крупного преступного сообщества, организовавшим масштабный канал нелегальной миграции, вынес Приокский районный суд Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
Суд установил, что в 2022 году организатор Нураддин Эшниёзов создал банду, в которую вовлек директора фирмы и местных предпринимателей. Злоумышленники обеспечивали иностранцев фиктивными трудовыми договорами, организовывали липовую сдачу экзаменов по русскому языку и истории для патентов, а также массово прописывали мигрантов в арендованных квартирах. Всего за время работы группировки в регионе незаконно легализовались 26 иностранных граждан.
Суд признал всех подсудимых виновными. Организатора Нураддина Эшниёзова приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 2 млн рублей. Двенадцать его подельников получили реальные сроки от 2 до 13 лет колонии со штрафами до 1,5 млн рублей, а еще пятеро соучастников отделались условным наказанием.
Ранее сообщалось, что суд запретил сыну экс-директора «Луидора» определённые действия.