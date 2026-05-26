18 участников банды осудили за незаконную миграцию в Нижнем Новгороде

Суд установил, что в 2022 году организатор Нураддин Эшниёзов создал банду, в которую вовлек директора фирмы и местных предпринимателей. Злоумышленники обеспечивали иностранцев фиктивными трудовыми договорами, организовывали липовую сдачу экзаменов по русскому языку и истории для патентов, а также массово прописывали мигрантов в арендованных квартирах. Всего за время работы группировки в регионе незаконно легализовались 26 иностранных граждан.