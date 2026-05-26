Маму мальчика и ее сожителя винят в истязании ребенка

Урюпинский межрайонный следственный отдел продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летней жительницы Нехаевского района и ее 42-летнего сожителя. По данным следствия, пара издевалась над сыном женщины. Детский омбудсмен Волгоградской области Юлия Приклонская подтверждает: семья была на контроле соответствующих служб как неблагополучная. Но жестокости по отношению к ребенку их сотрудники не наблюдали.
Держали в ледяной воде и поджигали спички: как издевались над ребенком.
О том, что мальчик подвергался истязаниям, в волгоградском Следкоме сообщили накануне.
«По данным следствия, на протяжении долгого времени мать ребенка и ее гражданский супруг систематически подвергали его физическому насилию. Поводом для жестокого обращения становились даже незначительные проступки мальчика. Сожители избивали его руками по голове и телу. А когда летом прошлого года во дворе одного из домов он случайно повредил каркасный бассейн, фигуранты сначала избили малолетнего, а затем бросили в наполненную холодной водой чашу бассейна и не позволяли ему оттуда выбраться», — рассказывает представитель СУ СК по Волгоградской области Ирина Багрова.
Были и другие случаи издевательств. Так, мать подносила к рукам сына горящие спички.
В настоящее время расследование продолжается. Мальчика передали отцу.
Фигурантов подозревают по пунктам «г» и «е» части 2 статьи 117 УК РФ — «Истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного». Им грозит до семи лет колонии.
Ребенок в безопасности: мальчика отдали отцу.
«Семья, о которой идет речь, состояла в банке данных семей, находящихся в социально опасном положении. Однако условий, угрожающих здоровью и жизни ребенка, сотрудники соответствующих ведомств не наблюдали. Не исключено, что мама, зная, что к ней регулярно наведываются проверяющие, старалась подготовиться к их приходу», — говорит уполномоченный по правам детей в Волгоградской области Юлия Приклонская.
На теле ребенка действительно отмечены повреждения, происхождение которых на данный момент не установлены, дополняет омбудсмен. Выяснять это будут сотрудники следственных органов.
«Пока могу только сказать, что жизнь этой семьи не была скрыта, за нею наблюдали. Разумеется, будет проведена тщательная проверка, в ходе которой будет дана оценка работы органам и учреждениям системы профилактики, в том числе, конкретно с этой семьей», — подчеркивает Приклонская.
Главное, по ее словам, что ребенок в настоящее время в безопасности. Мальчик с удовольствием переехал к папе и останется с ним в ближайшее время.