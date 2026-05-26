«Держали на контроле». Маму мальчика и ее сожителя винят в истязании ребенка

«По данным следствия, на протяжении долгого времени мать ребенка и ее гражданский супруг систематически подвергали его физическому насилию. Поводом для жестокого обращения становились даже незначительные проступки мальчика. Сожители избивали его руками по голове и телу. А когда летом прошлого года во дворе одного из домов он случайно повредил каркасный бассейн, фигуранты сначала избили малолетнего, а затем бросили в наполненную холодной водой чашу бассейна и не позволяли ему оттуда выбраться», — рассказывает представитель СУ СК по Волгоградской области Ирина Багрова.