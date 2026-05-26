В Петербурге криминального авторитета осудили на 10 лет

Санкт-Петербургский городской суд приговорил Имрана Алхазурова к 10 годам и 1 месяцу колонии особого режима. Его также признали виновным в вымогательстве и участии в экстремистском движении.

Санкт-Петербургский городской суд приговорил криминального авторитета Имрана Алхазурова к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Алхазурова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 282.2 УК РФ, статьей 210.1, а также пунктами «а» и «б» части 3 статьи 163. Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с организацией и участием в работе общественных объединений, сроком на пять лет.

Суд установил, что воры в законе назначили Алхазурова, содержавшегося под стражей в следственном изоляторе номер 1, своим доверенным лицом. Обладая авторитетом в криминальном сообществе, он был поставлен на высший пост в преступной иерархии СИЗО и принял на себя переданные ему полномочия так называемого «положенца». Это делалось для повышения его статуса в криминальной среде и личной материальной выгоды.

Алхазуров руководил заключенными на территории изолятора и поддерживал порядок по криминальным традициям. Он занимался распространением преступной идеологии, организацией взаимодействия с членами сообщества и правоохранительными органами. Фигурант назначал неформальных руководителей, управлял «общаком» и распоряжался деньгами, распределяя их между собой и другими лицами из уголовно-преступной среды.