Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заманили в машину и отобрали костыли: за вымогательство у участника СВО волгоградцам дали 17 лет колонии на двоих

За вымогательство у участника СВО волгоградцам дали 17 лет колонии на двоих.

Источник: Комсомольская правда

Городищенский районный суд 26 мая огласил приговор двоим волгоградцам, которые заманили в машину, отобрали телефон и костыли и требовали 1,4 миллиона рублей у раненого участника СВО. Мужчин признали виновными в вымогательстве в особо крупном размере и незаконном лишении свободы. Они отправятся в колонию строгого режима на 8,5 лет, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Как установил суд, вечером 22 ноября 2024 года двое жителей Волгограда 29-ти и 23-х лет обманом заманили 28-летнего участника спецоперации в автомобиль. Раненого бойца били, угрожали расправой, если он не отдаст им 1 миллион 400 тысяч рублей. В машине двое молодчиков отобрали у своей жертвы мобильник и костыли, чтобы он не смог сбежать или позвать на помощь.

Но участнику СВО все же удалось выбраться из машины, когда вымогатели остановились на площади в центре Городище. Когда мужчина позвал на помощь прохожих, преступники быстро уехали.

Свою вину фигуранты уголовного дела не признали. Так что они еще могут обжаловать приговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В Волгограде блогеру Ульянову предъявили обвинение в серии крупных вымогательств.