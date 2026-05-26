Что известно о новых поисках семьи Усольцевых в красноярской тайге

Во время новых поисков пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых операторы беспилотников отработали более 380 километров троп труднодоступных участков. Почему это пока не привело к результату и каковы в целом шансы узнать о судьбе людей — в материале «РГ».
Новый виток поисковой операции, как и месяцем ранее, инициировали сотрудники местного подразделения СК. Все дело в том, что, по последним данным кузбасского следкома, Усольцевы никуда не могли деться из окрестностей горы Буратинка. Версии о похищении, побеге или совершении другого преступления не подтвердились.
Теперь в качестве приоритетной гипотезы рассматривается несчастный случай: Усольцевы, скорее всего, замерзли, когда попали под дождь с пронизывающим ветром в тайге.
Впрочем, в этом случае должны найтись хотя бы какие-то следы или вещи пропавших людей. Но в течение нескольких месяцев поисков никаких улик обнаружить не удалось.
По словам участников поисков, с которыми побеседовала «РГ», основное препятствие для спасателей — плотный снежный покров. Именно из-за него Усольцевых не удалось найти осенью прошлого года.
По предположению эксперта по выживанию Олега Тайги, Усольцевы могли попробовать спрятаться от пронизывающего ветра в каменных россыпях. Также во время поисковой операции было обнаружено несколько пещер — тоже вполне пригодных для временного укрытия. Общая протяженность ходов в них достигает 70 километров. Причем в некоторых участках тайги снег лежит даже сейчас, поэтому обследовать территорию на земле полностью пока не представляется возможным.
В связи с этим к операции подключили оператора БПЛА: аппарат обследовал 380 километров — это сопоставимо с расстоянием от Москвы до Орла, говорят собеседники «РГ».
По словам официального представителя поискового отряда «ЛизаАлерт» Серафимы Чооду, сейчас в числе приоритетных направлений — зоны, которые в течение долгих месяцев были буквально скрыты от глаз снегом. В ряде секторов высота покрова сопоставима с человеческим ростом.
Напомним, что семья Усольцевых пропала во время похода в тайге. Обстоятельства исчезновения для обывателей казались странными: незадолго до исчезновения психолог Ирина Усольцева говорила своему SMM-менеджеру Дарье Фурштейн о финансовых проблемах, у самого главы семейства Сергея Усольцева также возникали трудности в бизнесе.
Это породило множество версий, в том числе об инсценировке гибели и побеге за границу, но пока никаких объективных доказательств в пользу этого предположения не обнаружилось.
Точно так же участники поисков до сих пор не смогли найти никаких следов пребывания Усольцевых в тайге.