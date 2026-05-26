В Челябинской области водителя Peugeot отправили в СИЗО за гибель ребёнка

ДТП произошло 24 мая в селе Филимоново Чебаркульского района.
— По версии следствия, обвиняемый, не имевший права управления и находясь в состоянии алкогольного, совершил наезд на трёхлетнего мальчика, который передвигался по обочине на беговеле, — рассказали в надзорном ведомстве. — Через непродолжительное время ребёнок скончался в больнице от полученных травм.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления).
Часть 4 статьи 264 УК РФ предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.
В прокуратуре добавили, что обвиняемый неоднократно судим, характеризуется отрицательно и совершил преступление в период неснятой и непогашенной судимости.
