В Челябинской области водителя Peugeot отправили в СИЗО за гибель ребёнка

Чебаркульский городской суд отправил на два месяца в СИЗО 36-летнего водителя, обвиняемого в гибели ребёнка. Не имея прав и будучи пьяным, мужчина сел за руль Peugeot и сбил трёхлетнего мальчика, который катался на беговеле. Об этом во вторник, 26 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.