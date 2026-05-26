В Челябинской области водителя Peugeot отправили в СИЗО за гибель ребёнка

Чебаркульский городской суд отправил на два месяца в СИЗО 36-летнего водителя, обвиняемого в гибели ребёнка. Не имея прав и будучи пьяным, мужчина сел за руль Peugeot и сбил трёхлетнего мальчика, который катался на беговеле. Об этом во вторник, 26 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Источник: Pchela.News

ДТП произошло 24 мая в селе Филимоново Чебаркульского района.

— По версии следствия, обвиняемый, не имевший права управления и находясь в состоянии алкогольного, совершил наезд на трёхлетнего мальчика, который передвигался по обочине на беговеле, — рассказали в надзорном ведомстве. — Через непродолжительное время ребёнок скончался в больнице от полученных травм.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления).

Часть 4 статьи 264 УК РФ предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.

В прокуратуре добавили, что обвиняемый неоднократно судим, характеризуется отрицательно и совершил преступление в период неснятой и непогашенной судимости.

Ранее в Челябинской области водитель «Лады» насмерть сбил 12-летнего школьника.