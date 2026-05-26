В Перми вандалы разбили три новых остановочных комплекса

Преступление произошло в ночь на 26 мая.

Источник: Комсомольская правда

Краевой Минтранс сообщил об акте вандализма в отношении нескольких остановочных комплексах в Перми на гостевом маршруте ш. Космонавтов. Три новые остановки для комфорта пассажиров установили в прошлом году.

Факт вандализма обнаружили и зафиксировали сотрудники «Дорожно-эксплуатационной службы» при патрулировании территории 26 мая. Под удары вандалов попали остановки «Спортшкола Олимпиец» и «Песьянка».

Краевое Управление автомобильных дорог и транспорта направило заявление в полицию. Коммунальные службы собрали осколки стекла на разбитых остановках. Решается вопрос о восстановлении остановок. На это потребуются дополнительные средства.

Краевое ведомство просит возможных очевидцев преступления направить видео с регистраторов. Предположительно вандалы орудовали в промежуток с 20:00 25 мая до 02:00 26 мая.