«Настя, помоги… я боюсь!» Как Старобельск хоронит своих детей

Город Старобельск живёт в тишине и боли. После удара по педагогическому колледжу, унёсшего жизни 21 студента, здесь не говорят громко. Люди приносят цветы к стихийному мемориалу, обнимаются, молча стоят.
Корреспондент rostov.aif.ru поговорил с теми, кто был рядом в ту ночь, и выяснил: за сухими цифрами — 18 девушек и три молодых человека — стоят загубленные судьбы и трагические истории.
«Она мечтала о Питере».
Дарью Сердюк растила одна бабушка. Подруга Мария (имя изменено по просьбе девушки) вспоминает: пока другие бегали на дискотеки, Даша проводила вечера с единственным родным человеком, пила чай, разговаривала.
«Это мудрая женщина, от которой Даша взяла всё самое лучшее. Моя подруга была очень светлым, добрым человеком. И это не пустые слова. Она правда такая была. Ни разу не видела, чтобы кому-то грубила или сплетничала», — рассказывает корреспонденту Rostov.aif.ru Мария.
Даша мечтала работать воспитателем детского сада. Ей оставалось совсем немного доучиться в колледже. Она обожала детей, всегда возилась с младшими — очень уж ей это нравилось.
«А ещё она мечтала уехать в Питер. Говорила: “Вот закончу, поработаю тут годик, накоплю — и в Петербург”. Показывала мне фотографии Невского, каналов, говорила, что там воздух другой. Я её подкалывала — мол, холодно там, промозгло, а она отвечала, что привыкнет. Она бы привыкла! Даша ко всему привыкала, она сильная была. Только не успела», — сокрушается Мария.
В социальных сетях сохранилось последнее голосовое сообщение Даши, адресованное тёте: «Настя, помоги… я боюсь…». Через несколько мгновений связь оборвалась. Больше Даша уже не отвечала.
Алина Павлюченко, студентка того самого колледжа, мало общалась с Дарьей Сердюк, но запомнила её позитивной, смеющейся, шутливой.
«Мы с ней особо не общались, девчонка была всегда на позитиве, смеялась, шутила, жила с бабушкой, она к ней приезжала в Старобельск, пару раз их видела», — говорит Алина нашей редакции.
О парнях Александре Постовце и Артёме Ковтуне, которые тоже погибли в ту ночь, Алина вспоминает только хорошее. Рассказывает, что ребята жили на пятом этаже, а она сама — на четвёртом.
Саше был 21 год, он учился на программиста. Тёма — 20-летний спортсмен, занимался со штангой и не оставался без призовых мест на региональных турнирах.
Погибших студентов уже проводили в последний путь. Многих девушек хоронили в свадебных платьях.
«Пряталась в ванной».
Директор учреждения Наталья Момот рассказала Rostov.aif.ru, что в момент атаки была дома. Но поскольку живёт недалеко, буквально через пять минут после взрыва она уже была на месте ЧП.
«Поднималась в горящее общежитие — на четвёртый, на пятый этаж. Мы все спасали детей: и физруки, и мой заместитель Яна Бублик, и Елена Юрьева, которая ведёт документационное обеспечение управления, и многие другие преподаватели. Участвовало очень много людей. Это была общая работа, общий подвиг. Каждый делал то, что должен, и не мог поступить иначе. Как могло быть по-другому?» — говорит Наталья Сергеевна.
Наталья Ткаченко, жительница Старобельска, тоже поделилась воспоминаниями с нашей редакцией. Ещё вечером она вышла на прогулку с новорождённым ребёнком: небо было тихим, спокойным. Вернулись уже под первые звуки обстрела — около 22:00.
«Прятались в ванной комнате, старшая дочка-подросток плакала. После того как стало тихо, разошлись по комнатам спать. Проснулась от звука БПЛА и взрыва — уже со стороны центра города, где расположен педколледж. Часть административных зданий к тому моменту уже была разрушена. Ночью стали приходить сообщения: разбито общежитие и учебные корпуса», — вспоминает Наталья Ткаченко.
Она подчёркивает, что многие приехали учиться из сёл и посёлков, которые находятся под постоянным обстрелом. Родители думали: в городе будет спокойнее.
«21 погибший. Такие молодые!» — плачет Наталья Ткаченко.
Одна из студенток колледжа выжила благодаря случайности. У девушки отменили занятия. «Начал звонить дочери — она трубку не берёт. У меня началась истерика, а потом оказалось, что она в этот день приехала раньше», — поделился мужчина с РЕН-ТВ.
Все друг друга знают.
Алексей Черевняко родился в Старобельске — маленьком городе в Луганской области, основанном ещё в 1686 году как казачье поселение Старый Айдар. Статус города он получил в 1938-м.
«Живёт тут, по последним данным, около восемнадцати с половиной тысяч человек, хотя раньше было больше, народ разъехался. Городок наш небогатый, но для района — центр: у нас четыре колледжа. Чем знаменит Старобельск? Ильф и Петров в 1923 году приезжали сюда собирать материал для “Двенадцати стульев” — у нас до сих пор стоят памятники Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову, это наша гордость», — рассказал редакции о своей малой родине Алексей Черевянко.
Сейчас этот тихий, провинциальный город, где все друг друга знают, живёт с болью утраты. С болью, которая не делит на «своих» и «чужих». Здесь плачут по детям. По тем, кто мечтал о Питере, о профессии воспитателя, о первой зарплате.