«Настя, помоги… я боюсь!» Как Старобельск хоронит своих детей

«Живёт тут, по последним данным, около восемнадцати с половиной тысяч человек, хотя раньше было больше, народ разъехался. Городок наш небогатый, но для района — центр: у нас четыре колледжа. Чем знаменит Старобельск? Ильф и Петров в 1923 году приезжали сюда собирать материал для “Двенадцати стульев” — у нас до сих пор стоят памятники Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову, это наша гордость», — рассказал редакции о своей малой родине Алексей Черевянко.