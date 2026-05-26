Друга устроившего пьяное ДТП нижегородского «мажора» арестовали на 8 суток

22-летний приятель Сергея Корнилова поплатился свободой за мелкое хулиганство и конфликт в ресторане с посетителями и журналистами.

Суд назначил административный арест приятелю скандально известного нижегородского лихача Сергея Корнилова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент с участием молодого человека 2004 года рождения произошел 21 мая 2026 года — на следующий день после того, как его друг на кабриолете Mercedes протаранил три машины на Похвалинском съезде. В полицию обратилась администрация одного из нижегородских ресторанов. Как выяснилось, парень устрил бурный конфликт с руководством заведения, другими отдыхающими и прибывшими на место представителями СМИ, неподобающе ведя себя в общественном месте.

Сотрудники полиции оперативно установили личность дебошира и доставили его в отдел внутренних дел, где составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 26 мая 2026 года суд рассмотрел материалы дела и отправил хулигана под административный арест на 8 суток. Напомним, самому Сергею Корнилову ранее судом был назначен запрет определенных действий.