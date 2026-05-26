В Челябинской области ФСБ задержала начальника районной полиции

В Челябинской области сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали временно исполняющего начальника ОМВД по Чесменскому району майора полиции Булата Нурписова. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на источники, Нурписов помог уйти от ответственности попавшемуся на незаконной охоте бывшему начальнику своего отдела. Тогда фигурант занимал пост замначальника райотдела и дал подчиненным прямое распоряжение «спустить на тормозах» дело экс-руководителя. Дома и в кабинете майора уже прошли обыски, сейчас решается вопрос о мере пресечения.
«При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — приводит издание заявление ведомства.