Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области ФСБ задержала начальника районной полиции

В Челябинской области возбуждено уголовное дело против врио начальника ОМВД Чесменского района Булата Нурписова. Его подозревают в превышении полномочий и сокрытии преступления бывшего коллеги. Сотрудники ФСБ и СК уже провели обыски, а полицейского отстранили от работы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали временно исполняющего начальника ОМВД по Чесменскому району майора полиции Булата Нурписова. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на источники, Нурписов помог уйти от ответственности попавшемуся на незаконной охоте бывшему начальнику своего отдела. Тогда фигурант занимал пост замначальника райотдела и дал подчиненным прямое распоряжение «спустить на тормозах» дело экс-руководителя. Дома и в кабинете майора уже прошли обыски, сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Портал «74.ru» пишет, что уголовное дело против Нурписова возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности». В областном главке МВД подтвердили, что сотрудника уже отстранили от работы и проводят служебную проверку.

«При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — приводит издание заявление ведомства.