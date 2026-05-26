Друг нижегородского «мажора» арестован из-за конфликта в ресторане

Друга нижегородского «мажора» Сергея Корнилова арестовали на восемь суток за участие в конфликте между администрацией одного из ресторанов и журналистами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сотрудниками МВД была установлена личность юноши. Он был доставлен в ОВД, где в отношении молодого человека был составлен протокол об административном правонарушении (мелкое хулиганство).
Ранее сообщалось, что сыну Сергея Корнилова запретили садиться за руль после ДТП на Похвалинском съезде.