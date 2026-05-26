В Донецке дрон ВСУ повредил оборудование автосервиса

В Куйбышевском районе Донецка украинский беспилотник нанес удар по станции технического обслуживания. В результате атаки пострадало оборудование для ремонта автомобилей, а также здание мастерской и находившийся там транспорт. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По словам главы Донецка, удар пришелся на сугубо гражданский объект.
«В результате атаки БПЛА в Куйбышевском районе на СТО повреждены остекление, кровля, легковой автомобиль, оборудование для ремонта автомобилей», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.