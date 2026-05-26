Мошенники рассылают сообщения о бесплатном посещении нижегородского зоопарка

Мошенники распространяют ложную информацию о якобы бесплатном посещении зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. Жителей просят не переходить по неизвестным ссылкам, сообщается в официальном канале пространства в социальных сетях.
Неизвестные утверждают, что вход на территорию зоопарка будет бесплатным до 31 мая, а в одни руки можно получить до четырех билетов — для этого стоит перейти по ссылке.
Представители страны птиц и зверей обращают внимание, что данная информация не соответствует действительности. Граждан просят быть осторожнее и внимательнее.
Ранее сообщалось, что одиннадцатилетний мальчик в Кстовском районе перевел мошенникам 60 тысяч рублей.