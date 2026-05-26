В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,9. Подземные толчки отчетливо ощущались в разных районах города-курорта, однако обошлось без последствий. Об этом сообщает ГТРК «Сочи».
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмическое событие зафиксировали во вторник, 26 мая, около 15:08 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в море, примерно в 27 километрах от побережья Сочи.
Несмотря на относительно небольшую мощность, отголоски землетрясения докатились до жилых кварталов. Сильнее всего колебания ощутили жители верхних этажей многоэтажек: в квартирах качались люстры и вибрировала мебель.