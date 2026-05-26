Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали в Сочи во вторник днем. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в море. Отголоски докатились до жилых кварталов: сильнее всего колебания почувствовали жители верхних этажей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,9. Подземные толчки отчетливо ощущались в разных районах города-курорта, однако обошлось без последствий. Об этом сообщает ГТРК «Сочи».

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмическое событие зафиксировали во вторник, 26 мая, около 15:08 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в море, примерно в 27 километрах от побережья Сочи.

Несмотря на относительно небольшую мощность, отголоски землетрясения докатились до жилых кварталов. Сильнее всего колебания ощутили жители верхних этажей многоэтажек: в квартирах качались люстры и вибрировала мебель.