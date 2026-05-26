В Прикамье упавшее от урагана дерево убило девочку, возбуждено дело

Следователи СК РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели 16-летней девочки в городе Чайковском, на которую упало дерево. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.
Трагедия произошла в лесопарке около городского пляжа. На гулявшую там девочку рухнуло дерево. От полученных травм она скончалась.
Кроме следователей, проверку обстоятельств гибели несовершеннолетней проводит прокуратура. Глава Чайковского округа Алексей Агафонов заявил, что сейчас работает комиссия по ЧС. Также он сообщил, что при падении дерева пострадала еще одна девочка. Она получила травмы и сейчас госпитализирована.
Синоптики сообщили, что сегодня в Пермском крае отмечены шквалы и грозы. Порывы ветра такой силы могут ломать деревья.