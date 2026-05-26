В Прикамье упавшее от урагана дерево убило девочку, возбуждено дело

Кроме следователей, проверку обстоятельств гибели несовершеннолетней проводит прокуратура. Глава Чайковского округа Алексей Агафонов заявил, что сейчас работает комиссия по ЧС. Также он сообщил, что при падении дерева пострадала еще одна девочка. Она получила травмы и сейчас госпитализирована.