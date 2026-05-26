На Дону осудили местного жителя за убийство знакомого. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области. Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По версии следствия и суда, в ночь на 4 января 2025 года фигурант, находясь в жилом доме, в ходе ссоры с 33-летним знакомым нанёс ему не менее пяти ударов ножом в область жизненно важных органов. От полученных ран потерпевший скончался. Во время предварительного следствия подозреваемого заключили под стражу. Следователи провели весь необходимый комплекс действий: осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили и провели судебные экспертизы. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.