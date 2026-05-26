На Дону по горячим следам раскрыли кражу ноутбука. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области. В дежурную часть одного из шахтинских отделов полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что забыла ноутбук на скамейке на одной из центральных улиц города, а когда вспомнила и вернулась — его уже не было. Ущерб составил 40 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска «по горячим следам» задержали 38-летнего шахтинца. Выяснилось, что мужчина проходил мимо, увидел оставленную без присмотра технику и, не заметив свидетелей, забрал компьютер и ушёл. Продать украденное он не успел: полицейские изъяли ноутбук и вернули его законной владелице. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.