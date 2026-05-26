Подмосковный пенсионер отправил мошенникам на такси 2,5 миллиона рублей

В подмосковной Лобне 71-летний пенсионер стал жертвой многоступенчатой схемы телефонных мошенников и лишился 2,5 миллионов рублей. Испугавшись ложного обвинения в госизмене, пожилой мужчина упаковал все сбережения в пакет и отправил их злоумышленникам на такси. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.