Подмосковный пенсионер отправил мошенникам на такси 2,5 миллиона рублей

В подмосковной Лобне 71-летний пенсионер стал жертвой многоступенчатой схемы телефонных мошенников и лишился 2,5 миллионов рублей. Испугавшись ложного обвинения в госизмене, пожилой мужчина упаковал все сбережения в пакет и отправил их злоумышленникам на такси. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Афера началась со звонка лжесотрудницы управляющей компании. Женщина заявила пенсионеру, что в его подъезде меняют кодовые замки, и попросила продиктовать код из СМС-сообщения. Как только мужчина назвал цифры, связь прервалась.
Сразу после этого пострадавшему позвонил другой незнакомец. Он сообщил, что предыдущий звонок был от мошенников, и продиктовал номер телефона, по которому нужно срочно перезвонить для «безопасности». На том конце провода мужчине ответил якобы сотрудник Росфинмониторинга.
«Он заявил, что от имени жителя Лобни выписана доверенность на человека, который переводит деньги на финансирование ВСУ», — рассказала начальник пресс-службы Татьяна Петрова.
Пенсионер обналичил 2,5 миллиона рублей, упаковал в пакет и отправил с таксистом. Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина заявил в полицию. Подозреваемого курьера-москвича вскоре задержали. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурант находится под домашним арестом. Оперативники устанавливают его соучастников.