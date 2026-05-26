Более 1,5 тысячи пропавших людей нашли в Нижегородской области с начала года

За четыре месяца поступило свыше 1600 заявлений о пропаже людей.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года в Нижегородской области удалось оперативно разыскать более полутора тысяч человек, о пропаже которых сообщали родственники. Особое внимание специалисты уделяют поиску детей: такие случаи требуют максимально быстрого реагирования и слаженной работы полиции и добровольцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Заместитель начальника 8 отдела уголовного розыска ГУ МВД по Нижегородской области Михаил Беляев отметил, что за первые четыре месяца года в полицию поступило свыше 1600 сообщений о пропавших людях. Более 270 из них касались детей. По горячим следам удалось найти 259 несовершеннолетних, а 12 детей, объявленных в федеральный розыск, позднее также были обнаружены.

Всего за десять суток после обращения без возбуждения розыскного дела полицейские установили местонахождение более 1500 человек. Еще 61 гражданин был объявлен в федеральный розыск, половину из них уже нашли.

Полицейские напомнили, что ждать несколько дней перед обращением в правоохранительные органы не нужно. Сообщать о пропаже человека необходимо сразу — лично в отдел полиции, по номеру 112 или через волонтерские организации.

Отдельно специалисты остановились на правилах безопасности перед походом в лес. Руководитель поисково-спасательного центра «Рысь» Андрей Ермолаев посоветовал обязательно брать с собой заряженный телефон, воду, фонарик и сообщать близким маршрут прогулки. Также он рекомендовал надевать яркую одежду, чтобы человека было легче заметить во время поисков.

Для пожилых людей с потерей памяти волонтеры советуют использовать GPS-браслеты или записки с контактами родственников.