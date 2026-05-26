В Ленобласти ищут сбежавшего из госпиталя «сосновского маньяка» Андрея Кийко

В 2008 году он получил 22 года за два убийства и серию преступлений сексуальногого характера в парке «Сосновка». Позже в колонии маньяк сознался в третьем убийстве, совершенном в 2005 году ради того, чтобы «почувствовать страх» жертвы. После Кийко заявлял о давлении следствия и пытался отказаться от признательных показаний, но в 2023 году суд увеличил ему срок до 25 лет строгого режима. В 2024 году этот приговор признали законным.