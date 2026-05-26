В Ленобласти ищут сбежавшего из госпиталя «сосновского маньяка» Андрея Кийко

В Ленинградской области развернута операция по поиску 41-летнего серийного убийцы и насильника Андрея Кийко, известного как «сосновский маньяк». Осужденный на 25 лет мужчина в 2024 году заключил контракт с Минобороны, получил ранение в зоне СВО, а летом 2025 года тайно покинул военный госпиталь в Кронштадте.
Как сообщает «Газета.Ru», на момент подписания военного контракта Кийко оставалось отбывать в колонии еще около семи лет. В настоящее время поиски беглеца совместно ведут представители Минобороны и сотрудники уголовного розыска МВД. В поселке Ропша люди в штатском показывают прохожим портрет маньяка, а в окрестных садоводствах замечены автомобили с военными номерами.
По информации «Фонтанки», активные поиски преступника начались в мае текущего года и сейчас его разыскивают как сбежавшего из армии. Журналисты выяснили, что летом 2025 года Кийко успел подать два иска в 224-й гарнизонный военный суд Кронштадта против Минобороны и командира своей части, пытаясь отсудить некие выплаты.
В 2008 году он получил 22 года за два убийства и серию преступлений сексуальногого характера в парке «Сосновка». Позже в колонии маньяк сознался в третьем убийстве, совершенном в 2005 году ради того, чтобы «почувствовать страх» жертвы. После Кийко заявлял о давлении следствия и пытался отказаться от признательных показаний, но в 2023 году суд увеличил ему срок до 25 лет строгого режима. В 2024 году этот приговор признали законным.