Инвестор Галицкий сбежал из России по голландскому паспорту

Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию, воспользовавшись паспортом гражданина Нидерландов, вскоре после вынесения судебного решения об обращении его имущества на сумму 8 млрд рублей в доход государства. Об этом заявил представитель прокуратуры в ходе рассмотрения апелляции в Мосгорсуде.

Источник: РИА "Новости"

«Через два дня он в нарушение обеспечительных мер по делу использует свой голландский паспорт и уезжает через Белоруссию, покидает страну», — сообщил прокурор.

В конце марта текущего года Тверской суд Москвы постановил конфисковать имущество Александра Галицкого общей стоимостью 8 млрд рублей в связи с его поддержкой Вооруженных сил Украины. Этим же решением корпорация «Алмаз кэпитал партнерс»*, где предприниматель является управляющим партнером, была признана экстремистской.

Как отметили в Генеральной прокуратуре, среди инвесторов «Алмаз кэпитал партнерс»* числится Европейский банк реконструкции и развития, который, по данным ведомства, участвовал в финансировании силовых структур Украины.

Ранее в правоохранительных органах уточнили, что речь идет о квартире, пяти машино-местах в Москве, загородном коттедже с жилым домом, хозблоком и гаражом, а также о земельном участке в Московской области. Совокупная рыночная стоимость указанного имущества превышает 1 млрд рублей. Кроме того, на счетах Галицкого находится более 7 млрд рублей.

Согласно иску Генпрокуратуры, данное имущество обеспечивает Галицкому и его венчурному фонду «Алмаз кэпитал партнерс»* возможность осуществлять экономическую деятельность, которая, учитывая их приверженность экстремистской идеологии, создает прямую угрозу национальной безопасности Российской Федерации.

* Деятельность объединения признана экстремистской и запрещена на территории России.

Биография Александра Галицкого
Александр Галицкий — российский предприниматель и венчурный инвестор, стоявший у истоков развития технологического бизнеса на постсоветском пространстве. Известен как основатель фонда Almaz Capital Partners: последний суд потребовал признать экстремистским, запретив его деятельность на территории РФ. В марте 2026 года это решение было удовлетворено.
