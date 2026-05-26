Инвестор Галицкий сбежал из России по голландскому паспорту

«Через два дня он в нарушение обеспечительных мер по делу использует свой голландский паспорт и уезжает через Белоруссию, покидает страну», — сообщил прокурор.
В конце марта текущего года Тверской суд Москвы постановил конфисковать имущество Александра Галицкого общей стоимостью 8 млрд рублей в связи с его поддержкой Вооруженных сил Украины. Этим же решением корпорация «Алмаз кэпитал партнерс»*, где предприниматель является управляющим партнером, была признана экстремистской.
Как отметили в Генеральной прокуратуре, среди инвесторов «Алмаз кэпитал партнерс»* числится Европейский банк реконструкции и развития, который, по данным ведомства, участвовал в финансировании силовых структур Украины.
Ранее в правоохранительных органах уточнили, что речь идет о квартире, пяти машино-местах в Москве, загородном коттедже с жилым домом, хозблоком и гаражом, а также о земельном участке в Московской области. Совокупная рыночная стоимость указанного имущества превышает 1 млрд рублей. Кроме того, на счетах Галицкого находится более 7 млрд рублей.
Согласно иску Генпрокуратуры, данное имущество обеспечивает Галицкому и его венчурному фонду «Алмаз кэпитал партнерс»* возможность осуществлять экономическую деятельность, которая, учитывая их приверженность экстремистской идеологии, создает прямую угрозу национальной безопасности Российской Федерации.
* Деятельность объединения признана экстремистской и запрещена на территории России.