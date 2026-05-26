На трассе М-4 «Дон» у дальнобойщика обнаружили запрещенные вещества

В Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции организовали масштабную проверку грузового транспорта. В ходе проверки одного из шофёров, возникли подозрения в его причастности к незаконному обороту запрещённых веществ. Об этом сообщили в областном управлении Госавтоинспекции.
«Данная акция направлена на улучшение безопасности грузоперевозок и предотвращение использования технически неисправного транспорта», — пояснили в ведомстве.
В настоящий момент по данному инциденту ведётся расследование. Также правоохранители подготовили документы для привлечения к ответственности руководителей транспортных компаний, которые выпустили на линию автомобили с нарушениями.