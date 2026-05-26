Бывший муж экс-судьи Хахалевой пытался вывести за рубеж активы на 1 млрд рублей

Бывший супруг экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой Роберт подозревается в попытке вывода в иностранные юрисдикции незаконных активов на сумму более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Генеральной прокуратуры РФ в суде.
Надзорное ведомство полагает, что для вывода и легализации средств в 2022 году он по фиктивным договорам купли-продажи переоформил недвижимость на подконтрольную ему агрофирму «Незамаевское». Таким образом мужчина пытался создать видимость законного происхождения имущества на сумму свыше 1 млрд рублей.
Представитель Генпрокуратуры уточнил, что процедуры переоформления велись уже после лишения Хахалевой статуса судьи и согласования против нее уголовного дела.