Бывший муж экс-судьи Хахалевой пытался вывести за рубеж активы на 1 млрд рублей

Представитель Генпрокуратуры заявил, что экс-супруг судьи Хахалевой пытался легализовать активы на сумму свыше 1 млрд рублей. Для этого он использовал фиктивные договоры купли-продажи, переоформляя недвижимость на подконтрольную агрофирму. Попытка вывода средств была предпринята в период, когда в отношении Хахалевой.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший супруг экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой Роберт подозревается в попытке вывода в иностранные юрисдикции незаконных активов на сумму более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Генеральной прокуратуры РФ в суде.

Надзорное ведомство полагает, что для вывода и легализации средств в 2022 году он по фиктивным договорам купли-продажи переоформил недвижимость на подконтрольную ему агрофирму «Незамаевское». Таким образом мужчина пытался создать видимость законного происхождения имущества на сумму свыше 1 млрд рублей.

Представитель Генпрокуратуры уточнил, что процедуры переоформления велись уже после лишения Хахалевой статуса судьи и согласования против нее уголовного дела.