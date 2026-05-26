В Асбесте из-за обрушения части крыши травмирована женщина

В Асбесте следователи завели уголовное дело после инцидента, произошедшего 25 мая. Тогда на улице Уральской частично рухнули части кровли — вентиляционной конструкции. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.