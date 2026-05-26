Восемь лет колонии за попытку убийства двух человек получил воронежец

При нападении осужденный использовал неустановленный предмет.

Суд установил, что в июне 2025 года 39-летний мужчина поссорился возле кафе «Бархат» в Воронеже с двумя незнакомцами. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

— Во время словесной перепалки фигурант избил оппонентов, используя неустановленный предмет с острой кромкой в качестве оружия, — добавили в региональном СК.

Потерпевшим причинен вред здоровью легкой и средней тяжести. Им своевременно оказали медицинскую помощь.

Хотя подсудимый вину не признал, суд посчитал доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. В результате фигурант в соответствии с ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) проведет восемь лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.