Два браконьера выплатят 1 миллион рублей за рыбалку электроудочкой

В Волгоградской области оглашен приговор по уголовному делу о незаконном вылове водных биоресурсов. Перед судом предстали двое жителей Иловлинского района 34-х и 50-и лет.

26 ноября 2025 года мужчины на реке Дон с использованием надувной весельной лодки и электроудочки добыли 52 экземпляра различных видов рыб на общую сумму 58 тыс. рублей.

Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, суд приговорил браконьеров к наказанию в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей каждому. Кроме того, по инициативе прокуратуры лодка конфискована в пользу государства. Запрещенное орудие лова согласно приговору суда подлежит уничтожению, пояснили в надзорном органе.