Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки

Трагедия произошла во время урагана в Чайковском.

Источник: Комсомольская правда

В Чайковском днем 26 мая ураган стал причиной гибели 16-летней девочки. Сильные порывы ветра повалили деревья в лесной зоне вблизи с городским пляжем.

Одно из них упало на ребенка. Глава региона Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Девочка скончалась на месте происшествия. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней в результате падения дерева.

Губернатор также сообщил о зафиксированных повреждениях в ряде муниципалитетов из-за неблагоприятных погодных условий. В Оханске частично сорваны крыши многоквартирных домов. Из-за падения деревьев повреждены линии электропередач в Добрянке, Ильинском и Перми.

«Поручил главам муниципалитетов оперативно провести мероприятия по защите пострадавших домов от возможных осадков, а Фонду капремонта организовать строительно-монтажные работы в ближайшее время», — дал поручение Дмитрий Махонин.