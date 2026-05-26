В Ростове на улице Ларина столкнулись пять машин

26 мая в Ростове-на-Дону произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти легковушек. Авария случилась на улице Ларина, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По данным автоинспекции, 55-летний автомобилист, управлявший кроссовером Chery Tiggo, не смог удержать машину под контролем. В результате его автомобиль врезался в четыре иномарки, которые стояли на красный свет светофора.
В числе пострадавших транспортных средств оказались Kia, Hyundai, Mitsubishi и Lifan. Все машины получили различные механические повреждения. К счастью, сведений о травмах и пострадавших людях нет. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.