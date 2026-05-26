В Прикамье последствия урагана устранят 1 700 сотрудников Россетей

Сегодня губернатор Пермского края выразил соболезнования родным и близким погибшей под упавшим деревом девочки в Чайковском. Глав региона также сообщил о частично сорванных крышах многоквартирных домов в Оханске, повреждении линии электропередач в Добрянке, Ильинском и Перми.