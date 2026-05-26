Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шум от майнинг-фермы под Волгоградом привлек Александра Бастрыкина

Местные жители, не найдя помощи у правоохранителей, вышли с жалобами на шум в соцсети и добились внимания главы СКР.

Жалобы жителей станицы Кременской Клетского района на громкую майнинг-ферму дошли до главы СКР Александра Бастрыкина. Он затребовал провести проверку и доклад по доводам обращений волгоградцев.

На шум и вредные выбросы от газотурбинных генераторов жители района жалуются давно. Криптоферма расположена рядом с жилыми домами и мешает людям спокойно жить. При этом, никакие службы на их жалобы не реагируют несмотря на то, что на ферме уже были найдены нарушения, а права пользования на участок ее владельцам и вовсе переданы незаконно.

В связи с этим и по поручению главы СКР следственные органы Волгоградской области подняли вопрос о передаче материалов проверки на майнинг-ферме из органов МВД следователям.

Ранее в регионе подобный «денежный станок» был обнаружен в сараях обычной скотной фермы.