Шум от майнинг-фермы под Волгоградом привлек Александра Бастрыкина

Жалобы жителей станицы Кременской Клетского района на громкую майнинг-ферму дошли до главы СКР Александра Бастрыкина. Он затребовал провести проверку и доклад по доводам обращений волгоградцев.
На шум и вредные выбросы от газотурбинных генераторов жители района жалуются давно. Криптоферма расположена рядом с жилыми домами и мешает людям спокойно жить. При этом, никакие службы на их жалобы не реагируют несмотря на то, что на ферме уже были найдены нарушения, а права пользования на участок ее владельцам и вовсе переданы незаконно.
В связи с этим и по поручению главы СКР следственные органы Волгоградской области подняли вопрос о передаче материалов проверки на майнинг-ферме из органов МВД следователям.
Ранее в регионе подобный «денежный станок» был обнаружен в сараях обычной скотной фермы.