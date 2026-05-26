В Волгограде сосед вывел ребенка из горевшей квартиры

В Волгограде сегодня, 26 мая, огнеборцы потушили пожар в многоэтажке на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, в доме горели два балкона. Из подъезда были эвакуированы 15 человек. В пожаре пострадал ребенок, который находился один в квартире, где горел балкон. Мальчика вывел в безопасное место сосед до приезда оперативных служб.
Пламя на 10 квадратах ликвидировали 11 специалистов и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается дознавателем ведомства.
Видео ГУ МЧС по Волгоградской области.
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.