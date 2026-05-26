В Липецке рухнул частный дом после взрыва, под завалами могут быть три человека

В Липецке частный жилой дом частично обрушился в результате пожара и взрыва, под завалами могут находиться три человека. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем канале в «Максе».
«В Липецке, на улице Баумана, произошел сильный пожар в частном жилом доме. По предварительной информации, происшествие сопровождалось хлопком», — написал он.
Глава региона отметил, что жилище получило серьезные повреждения, произошло частичное обрушение конструкций.
По данным прокуратуры, под завалами частного дома в Липецке, предположительно, могут находиться три человека.
